◆ストロングスタイルプロレス「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」（２８日、後楽園ホール）

初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２８日、後楽園ホールで初代タイガーマスクのデビュー４５周年記念イベント「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」を開催した。

初代タイガーマスクは１９８１年４月２３日に蔵前国技館でのダイナマイト・キッド戦で登場。先鋭的で華麗なスタイルで瞬く間に日本中をとりこにし８３年８月４日の寺西勇戦を最後に「引退」するまで、わずか２年４か月のファイトで世界のプロレス史に輝くカリスマとなった。

イベントでは「熱狂！大画面で見る初代タイガーマスク」と題し、場内のすくリーンで名勝負がダイジェストで上映された。上映されたのは以下の６試合。

▼８１年４・２３蔵前国技館（デビュー戦）

ダイナマイト・キッド戦

▼８２年５・２６大阪府立体育会館（ＷＷＦジュニアヘビー級選手権）

ブラック・タイガー戦

▼８２年１０・２６大阪府立体育会館（ＷＷＦジュニアヘビー級選手権）

小林邦昭戦

▼８３年６・１２メキシコ・エル・トレオ・デ・クアトロ・カミノス

フィッシュマン戦

▼８２年８・３０米ニューヨーク・マジソンスクエアガーデン（ＷＷＦジュニアヘビー級選手権）

ダイナマイト・キッド戦

▼８２年４・１蔵前国技館（ＷＷＦジュニアヘビー級選手権）

スティーブ・ライト戦