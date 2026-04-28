ゴールデンウィーク、あす29日から最大8連休という方もいらっしゃると思います。しかし、近年は物価高の影響などから、近くで安く過ごすという人が増えています。こうした中、気軽に出かけられる「道の駅」が今人気を集めています。

国道269号沿い、雄大な錦江湾と開聞岳を一望できる南大隅町の「道の駅ねじめ」です。

（愛知から）「日南海岸も走ってきたけれど、こちら（大隅）も静かできれい」

訪れる人は年々増加傾向で、去年の年間来場者数はおよそ3万人と、5年前の3倍に増えました。

人気の理由は、海に映えるカラフルなグルメたち。

希少な柑橘「辺塚だいだい」で作られたクラフトコーラ「ででコーラ」に、

透き通った青色が鮮やかな「ブルーレモネード」。

西郷さんのクッキーがトッピングされたびわ茶のソフトクリームなど、写真映えする商品が並びます。

（台湾から）「おいしい。甘い」

中でも、訪れる人たちのお目当てが・・・

南大隅町のブランドカンパチ「ねじめ黄金カンパチ」の海鮮丼です。強い旨味とぷりっと弾力のある歯ごたえが特徴です。地元以外にはあまり出回らず、「めったに食べられない」と人気です。

（宮崎から）「地元の人が『ここのカンパチがおすすめ』だと。めちゃめちゃ、おいしいですね」

その土地ならではの食と出会える場所は、離島にも。

ロケットの打ち上げ施設や、干潮の前後にしか入ることが出来ない洞窟「千座の岩屋」など、観光スポットが多くある種子島・南種子町。

その中心部にあるのが・・・

（記者）「島中のお土産が1か所に集まるトンミー市場。宇宙グッズも揃っていて、種子島らしさを手軽に持ち帰ることができます」

安納芋や黒糖など、島の特産品を販売する「トンミー市場」です。

「トンミー」とは種子島の方言で「ともだち」という意味。島の人たちが仲良く運営するこの市場は、およそ800人の生産者が登録しています。

農家が直接持ち込んで陳列するため、新鮮な島の味を割安で買えるのが魅力です。

2週間ほど前から収穫が始まった種子島の名産のタケノコ「ニガダケ」は、店頭に並ぶとあっという間に完売しました。

（買い物客）「毎日のように来ます。新鮮な野菜を購入に。初めて島に来られた方には特産品あるよと、オススメしてます。安納芋とか安価でたくさんあります」

（買い物客）「（土産選びは）ここに来ます。この前は安納芋を買って送りました」

（トンミー市場・長田かおりさん）「立ち寄りどころとして、トンミー市場を利用していただければ」

物価高の中でもお得に楽しめる「道の駅」。その土地ならではの味と景色に出会えるスポットです。

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