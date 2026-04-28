本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
4/28（火）
EUR/USD
1.1600（35.0億ユーロ）
1.1650（27.0億ユーロ）
1.1680（17.0億ユーロ）
1.1685（5.8億ユーロ）
1.1700（41.0億ユーロ）
1.1725（20.0億ユーロ）
1.1745（11.0億ユーロ）
1.1750（45.0億ユーロ）
1.1755（11.0億ユーロ）
1.1760（11.0億ユーロ）
1.1775（17.0億ユーロ）
1.1780（12.0億ユーロ）
1.1790（7.7億ユーロ）
1.1800（17.0億ユーロ）
USD/JPY
特段の設定なし
GBP/USD
1.3400（9.64億ポンド）
1.3500（7.91億ポンド）
1.3675（7.10億ポンド）
ユーロドルは1.1700と1.1750に特大の設定あり、特に1.1700は現行水準付近のピンポイント
ポンドドルは1.3500に中規模の設定あり
4/28（火）
EUR/USD
1.1600（35.0億ユーロ）
1.1650（27.0億ユーロ）
1.1680（17.0億ユーロ）
1.1685（5.8億ユーロ）
1.1700（41.0億ユーロ）
1.1725（20.0億ユーロ）
1.1745（11.0億ユーロ）
1.1750（45.0億ユーロ）
1.1755（11.0億ユーロ）
1.1760（11.0億ユーロ）
1.1775（17.0億ユーロ）
1.1780（12.0億ユーロ）
1.1790（7.7億ユーロ）
1.1800（17.0億ユーロ）
USD/JPY
特段の設定なし
GBP/USD
1.3400（9.64億ポンド）
1.3500（7.91億ポンド）
1.3675（7.10億ポンド）
ユーロドルは1.1700と1.1750に特大の設定あり、特に1.1700は現行水準付近のピンポイント
ポンドドルは1.3500に中規模の設定あり