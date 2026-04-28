ゆめタウン夢彩都2階ににある「おもちゃのあおき」。

定番のおもちゃや、最新カードゲーム・節句人形、季節で楽しめる商品と、幅広くそろう、九州最大級の老舗玩具専門店です。

（おもちゃのあおき 夢彩都店 月野 洋輔 店長）

「おもちゃのあおきは、小さい子どもが楽しめるおもちゃや、外遊びが楽しくなるスポーツトイなども充実しています。ぜひ親子で楽しんでみてください」

それでは、「おもちゃのあおき」オススメ、『子どもと一緒に楽しめるグッズ』。

【第5位】レジャーシート・水筒 各種

第5位は、行楽におすすめのアイテムです。

サイズ、デザインともに豊富なレジャーシートと水筒。

自分のお気に入りを見つけて、家族でのお出かけを快適に楽しんでください。

【第4位】クッキングトイ 各種

おうちで盛り上がれる「クッキングトイ」が第4位です。

飴玉から、わたあめが作れる「綿あめ屋さん」や、アイスやフルーツを混ぜて作る 「まぜまぜアイス キッチン」など、自宅でスイーツ作りが体験できます。

おうち時間を、ちょっと特別にしてくれるアイテムです。

【第3位】野球盤・サッカー盤

（おもちゃのあおき 夢彩都店 月野 洋輔 店長）

「第3位は、家族で白熱できる『野球盤・サッカー盤』です。野球盤は、ボールが浮き上がるリアルな投球が可能。変化球の投げ分けや【消える魔球】も健在です。サッカー盤も進化し、シュートや攻撃のバリエーションがアップしています。家族みんなで盛り上がれる定番のおもちゃです」

【第2位】バドミントン・フリスビー 各種

第2位は、気軽に体を動かせる「スポーツトイ」です。

フリスビーは柔らかい素材で、小さなこどもでも安心して遊べます。

バドミントンなど、すぐに遊べるセットになったものが人気です。

遊びながら、運動不足解消にもぴったりです。

【第1位】ウォーターガン・シャボン玉 各種

（おもちゃのあおき 夢彩都店 月野 洋輔 店長）

「『子どもと一緒に楽しめるグッズ』第1位は、ウォーターガンとシャボン玉です」

ゴールデンウィークはもちろん、暑くなるこれからの時期にピッタリのアイテムです。

（おもちゃのあおき 夢彩都店 月野 洋輔 店長）

「シャボン玉は、従来の息を吹き込むタイプや電動タイプも人気です。ウォーターガンも、手軽なものや大容量タンク式と、デザイン、サイズともに多く取り揃えています」

こちらは、大容量のタンクを背負うタイプで、連続発射できます。銃身を手のひらで握ってスライドするだけ。小さい子でも簡単に水を発射できます。

「おもちゃのあおき」には、他にも親子で楽しめるアイテムが盛りだくさん。

今年の大型連休は、家族や友だちと思いきり楽しんでみてはいかがでしょうか。