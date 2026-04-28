東北を中心とした１７の高校、大学、クラブチームが争う女子硬式野球のローカル大会「第４回女子野球ジャイアンツ杯福島大会」の決勝が２８日、福島市のあずま球場で行われ、仙台大（宮城）が巨人女子チームを３―２で破り初優勝した。巨人は３月の栃木さくら杯からリーグ戦のヴィーナスリーグを含め公式戦で負け無しだったが、連勝は１３でストップした。

午前に行われた東海大静岡キャンパス（静岡）との準決勝を１１―０と圧倒した巨人。決勝では初回に内田梨絵瑠の適時打で１点を先制したが、２回に先発の伊藤春捺が同点を許し、３回にはさらに２点を失った。最終７回に主将・中江映利加の内野ゴロの間に１点を返したが、反撃もここまで。中江は「仙台大学さんの勝負強さは、私たちも学ばなければならないと感じました。悔しい結果を糧に、チーム一丸となって心身ともにレベルアップしていきます」とコメントした。

今季から指揮を執る隠善智也監督にとって、今季初黒星。「逆転され追いつくことができなかったことが悔しかった。この一球、この一打の確率をあげていかないといけない」と振り返る一方で、「走攻守、ピッチャー陣も含め、たくさん収穫ができた大会でもあった。今後につなげていきたい」と語った。