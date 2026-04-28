インスタグラムで報告

フィギュアスケートのペアでカナダ選手権3年連続3位のケリー・アン・ローレン、ルーカス・エティエ組がペア解消する。ローレンが日本時間28日、自身のインスタグラムで発表した。

20歳のローレンはモノクロの写真を添え、「8年間という素晴らしい時間を共に過ごし、ルーカスと私はそれぞれ別の道を歩むことを決意しました。このパートナーシップは私を様々な面で成長させてくれました。共に成し遂げた全てのこと、氷上でも氷上以外でも私を成長させてくれたすべての瞬間に心から感謝しています」とつづった。

さらに「私を支えてくださった全ての方々に感謝します。今の私たちがあるのは、皆さんのおかげです」と続け、「私は、新たな章の幕開けに胸を躍らせながら、新しいパートナーを探しています。愛するスケートの世界で、これからも歩み続けることが楽しみです。これから待ち受ける展開が楽しみですし、次のステップに進む準備は万端です」と説明している。

世界選手権は2024年から3年連続出場し15、16、19位。グランプリ・シリーズでは2023年NHK杯で来日経験がある。



（THE ANSWER編集部）