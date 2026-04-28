クマの緊急銃猟などにあたる公務員ハンターの協議会が27日、小諸市で初めて開かれました。

情報を共有して県民への被害を未然に食い止めたい考えです。



「発砲を許可します。目標は完全に沈黙しています」



27日、小諸市で行われた緊急銃猟の対応訓練。子どもたちが野球をしていたグラウンドに、ツキノワグマが出没したことを想定しました。



緊急銃猟に必要な手順などをまとめたアプリを活用し緊急性の高さや捕獲方法がないかなど緊急銃猟が認められる4つの条件を確認し、駆除するまでを訓練しました。





去年9月から市町村の判断で行えるようになった緊急銃猟。高い専門性が自治体の職員に求められる中重要な役割を担うのが、ガバメントハンターです。小諸市では狩猟経験のある職員がその役を担い現場で猟友会と連携して対応します。県内では例年、クマが冬眠から覚める4月ごろから生活圏での目撃が多くなり農作物が収穫を迎える秋にピークを迎えます。ガバメントハンターを設けている小諸市と大町市は、緊急銃猟のノウハウや野生鳥獣の対策などを共有する「信州ガバメントハンター協議会」を今年3月に立ち上げました。長野市や池田町など4つの市町村も有事に備え、協議会への参加を決めました。上田市の担当者「前例があることによって、鳥獣対策を担当している職員が初めての人もいますので悩みが相談できる窓口があるというのは今後助かる」協議会ではほかの市町村の参加を呼び掛けるとともに講習会などを開きクマなどによる被害を未然に食い止めたいとしています。