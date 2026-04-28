米国ホワイトハウスで25日に開催された夕食会で銃撃事件が発生した。トランプ大統領は退避し、無事だった。容疑者は逮捕され、トランプ政権に対して強い怒りを抱いていたことなどが明らかになっている。

事件が起きたのは、ワシントン・ヒルトン・ホテル。ホワイトハウス記者団の年次夕食会の開催中、会場付近で銃声が響いた。トランプ大統領も出席していたが、すぐに避難したため、けがはなかった。身柄を拘束されたコール・アレン容疑者は、FBI長官を除く政権幹部を標的にしていたと話している。事件を受け、高市早苗首相が26日に自身のX（旧Twitter）を更新。「暴力は、世界のいかなる場所でも、決して容認できません」などと投稿した。

トランプ大統領がいた現場で発生した襲撃事件は、2024年以降で3回目だ。2024年7月、選挙演説中に銃撃され、耳を負傷した。容疑者はその場で射殺された。同年9月には、ゴルフ場でプレー中に銃で狙われた。大統領警護隊（シークレットサービス）が気付いたため、トランプ大統領にけがはなかった。容疑者は身柄を拘束され、今年2月に連邦地裁から終身刑を言い渡された。

日本でも、元首相や現職の首相が襲撃される事件が発生している。2022年、安倍晋三元首相が奈良市で応援演説をしている最中に銃撃され、命を落とした。今年1月、奈良地裁は、殺人などの罪に問われた山上徹也被告に対して無期懲役の判決を言い渡した。

2023年には、当時首相だった岸田文雄氏が和歌山市で応援演説中に襲撃された。自作の爆発物が投げ込まれ、聴衆ら2人が負傷。2026年に最高裁は、殺人未遂などの罪に問われた木村隆二被告に対し、懲役10年の判決を言い渡した。

トランプ大統領は26日に緊急会見を開き、容疑者が複数の武器で武装していたことを明かした。緊張が続くイランとの関連について問われると「そうは思わない」と答えた。

米主要メディアは27日、逮捕された男がトランプ大統領への殺人未遂や犯罪目的での銃器使用など、計3つの容疑で訴追されたと伝えた。