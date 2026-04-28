HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、精神的に追い詰められた練習生のAOIがコーチと対立した。

【映像】美人練習生がコーチにキレる瞬間（実際の映像）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

中間審査が近づく中、ボーカルコーチのローレンから「昨日からの成長が全く見えません。同じことを繰り返す時間はないから毎日成長してもらわないと」と厳しい言葉を浴びせられた練習生たち。さらに付きっきりで教えているコーチのマーサも「強いていうならAYANAは成長があった。逆に他の3人は昨日より悪くなってる」と伝え、「今日、9時に来た人？」と質問を投げる。

スタジオは9時から開放しているものの10時に入った練習生たちに、マーサは「スタジオで何してた？」「それ（ストレッチ）は自主練かな？座って話してなかった？」と追及。AOIが筋トレをやりつつ「ちゃんとパフォーマンスのことについて話してたんですけど…」と反論すると、マーサは「筋トレの時に一番できてない人が、一番笑って『帰りたい』って言うのは何で？」と一喝。これにAOIは「一番できてない人が？私がですか？」と食ってかかり、スタジオに緊張が走った。

マーサは「もっと集中して」と叱咤するも、AOIは「私個人の質問としては、今までその余裕がなかったからずっと集中していたらどの先生にも『AOIらしさがない』って言われて『ん？』みたいな」「どうしたらいいかわからなくてここ1週間わからなかった」と自分らしさを見失っていると半ば怒り気味に吐露。

マーサはAOIらしさを「パフォーマンスで見たい」と真剣に伝えると、AOIは押し黙ってしまう。その前の練習でも練習中にストレスから泣き出してしまったこともあったAOI。マーサはこの一連のやり取りに「あれくらいぶつかってくれてるということは、それほどこれに向き合ってるという熱が伝わった」「彼女に対してはメンタルも弱くなってたりというところでちょっとストラグル（苦闘）を抱えてる」とAOIの反抗心を分析していた。