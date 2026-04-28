3歳から芸能活動を始めた俳優の稲垣来泉（15）が26日、Instagramを更新。メイクブック撮影のメイキングショットを披露し、反響が寄せられている。

【映像】高校生になった稲垣来泉（複数カット）

これまで、有名俳優の幼少期を数多く演じてきた稲垣。「アンナチュラル」では石原さとみ、「時をかけるな、恋人たち」では吉岡里帆、映画「ブラックショーマン」では有村架純の中学生時代を演じ、注目されてきた。2024年からはティーン向けファッション誌「nicola」の専属モデルとしても活躍の幅を広げている。

2026年4月18日にInstagramを更新し、高校生活が始まったことを報告。「くるみちゃんが高校生なんて…！めちゃめちゃ成長を感じます」「小さいときのくるみちゃんのイメージのままだったからちょっとびっくりした〜」などのコメントが寄せられ、話題となっていた。

撮影メイキングショットに「お姉さんになった」「透明感すごい」など反響

そして26日の投稿では、白いワンピース姿でのメイクブックのメイキングショットを公開。「私史上過去一“盛れている”ナチュラルなのに うるん・ちゅるんな透明感のあるメイクでした」とつづっている。

この投稿には「こうして見るとくるみちゃん、オトナっぽくなってるな」「お姉さんになったなぁ」「透明感すごい天使ですか？」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）