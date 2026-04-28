LE SSERAFIMの2ndアルバム『‘PUREFLOW’ pt.1』からリード曲「CELEBRATION」が4月24日に配信リリースされた。メンバーのSAKURAがMVでの金髪ハイポニーテール姿を自身のInstagramに公開している。

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SAKURAは「Saki’s back!」と綴り、MVでヘッドバンキングによって激しく振り回している美しいポニーテールを披露。MVでの黒のタイトな衣装と違い、Instagramのポストではデコルテが際立つ白のトップス衣装を着用することで気品が醸し出されている。また、グループの公式アカウントでは、HUH YUNJINとともにポニーテールを仲良く振り回す動画が公開されている。

コメントには「RPGの主人公みたい」「ここまで仕上げてくるの、さすがすぎる」「ポニーテールもめっちゃ似合う似合う」といった声が集まっている。

LE SSERAFIMは2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’』の開催を発表。日本公演は全国5都市で行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）