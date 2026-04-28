「ひんやり＆つるんとしていて超絶品！」【無印良品】売り切れる前に買いたい「神コスパスイーツ」3選
【無印良品】コスパ抜群！「ひんやり＆つるんなスイーツ」3選
気温が上がってくると、ひんやりしたものが無性に食べたくなりますよね。そんなときに頼りになるのが、手軽に楽しめて満足感も高い“涼スイーツ”がそろっている「無印良品」。今回はフードライターが厳選した、新作を含む「ひんやり＆つるんなスイーツ3品」をご紹介します。
【画像】2025年「無印良品」ベストバイ4選！
1. 「凍らせて食べる パイナップル」190円
最初に紹介するのは、2026年4月に発売になったばかりの「凍らせて食べる パイナップル」90g 190円（税込）。店舗では常温で販売されていますが、自宅で凍らせて楽しむフルーツシャーベット風のデザートです。
新発売のパイナップルフレーバーは、ゴールデンパインの果汁を使用しており、さっぱりとした味わいが特徴。
ひと口食べるとシャリッとした食感に、パイナップルのジューシーな甘みが再現されていて美味！ クセのない味わいで、暑い日に食べればカラダをおいしく冷やしてくれそうです。
2. 「オリジナルブレンド コーヒーミルクプリン」250円
続いて紹介するのは、同じく2026年4月発売の「オリジナルブレンド コーヒーミルクプリン」215g （200ml）250円（税込）。こちらは、無印良品のオリジナルブレンドコーヒーにミルクを合わせたプリンです。
冷蔵庫でしっかりと冷やしてパッケージから取り出すと、“つるん”としたコーヒーミルクプリンが登場！ 好みの大きさにカットしてから、いただきます。
ひと口食べれば、もちっとした弾力とプルプルの食感が心地よく広がります。ほんのり香るコーヒーの風味は苦過ぎず、苦手な人にも食べやすい仕上がり。ミルクのコクをしっかりと感じさせつつ、甘さは控えめで優しいおいしさを満喫できます。
味変として、ミルクをかけてアレンジするのもおすすめ。温めて液体状にしてから好きな型に流し込んで冷蔵庫で冷やせば、プリンを自分好みの形にアレンジすることもできます。
3. 「冷やしておいしい ソルティゼリー ライチ味」220円
最後にご紹介するのは、「冷やしておいしい ソルティゼリー ライチ味」162g（18g×9個）220円（税込）。こちらは以前から販売されている、コスパのよさとおいしさで人気の定番商品です。
袋の中には、ライチ果汁と塩を合わせた食べきりサイズのゼリーが9個入っています。常温でも楽しめますが、冷蔵庫で冷やすとよりおいしくいただけます。
ライチの爽やかな甘さに、ほんのり塩味が効いたみずみずしい味わいが特徴。一つひとつが個包装になっているため持ち運びしやすく、凍らせてお弁当に入れるのもおすすめです。ゼリー1つ当たり約24円というコスパのよさも魅力です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て、「無印良品」のオリジナル商品です。気になっている商品や、まだ試したことのない商品がある人はぜひ店舗やネットストアでチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)