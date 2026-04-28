初代タイガーマスクが主宰するストロングスタイルプロレス「THE FIRST TIGER MASK 45th Anniversary初代タイガーマスク 45周年記念特別イベント」が28日、後楽園ホールで行われた。

レジェンド王者の黒潮TOKYOジャパンが登場。関根“シュレック”秀樹との挑戦を拒否する発言をすると本人が登場し「おい、俺の挑戦を受けろよ」と強要した。

押し問答が続き、2人は今にもリングで対戦する勢いに平井丈雅代表は割って入る。平井代表は「佐山先生に許可をもらってます。次の5月27日の後楽園大会でタイトル戦をやってください」と絶叫すると場内のスクリーンに王者・黒潮TOKYOと関根“シュレック”のカードが映し出され正式に決定した。

バックステージで王者は「王者としてあいさつできてうれしい。決まったからやるよ。タイトルマッチでしょ。短い試合になるよ。シュレック、ずっと絡んでくるのよ。俺はすげい嫌いなんでよ。でもやってやりますよ。たぶん3分くらいで勝てると思う。俺の特技知ってる？プロレスだよ。プロレスめっちゃ得意だよ。あいつじゃ勝てないよ」とベルトを手に豪語していた。