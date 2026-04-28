歌手の長渕剛と、シャンソン歌手やフラワーアーティストとして活動している志穂美悦子の長男でミュージシャンのWATARU（37）が、27日Instagramを更新。14歳から憧れていたという愛車との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】長渕剛&娘を含む3世代ショットや愛車との2ショット

これまでもInstagramでプライベートの様子を発信してきたWATARU。父・長渕剛との2ショットや、2人の娘たちとの“顔出し”親子ショットも度々披露してきた。2025年9月の投稿では、長渕や娘たちと過ごした夏の思い出写真を公開。海で撮影した3世代ショットには「剛さんおじいちゃんやってますね。かっこいいジィジ」「最高の写真をありがとう。ステキすぎます」などのコメントが寄せられ話題となっていた。

愛車のシボレーと写る姿に反響

2026年4月27日の更新では、「14歳の自分との約束」とコメントし、愛車のシボレー・ベルエアと写る写真を披露。この投稿には「ヤバ！最高にカッコいい」「渋すぎる」「夢がかなって良かったですね！すんごく似合ってます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）