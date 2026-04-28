◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（２８日・東京ドーム）

広島の床田寛樹投手が、あわやのアクシデントに見舞われた。６点リードの５回先頭の４番・ダルベックスの痛烈な打球が左すね付近を直撃（記録は三ゴロ）した。それまで完全投球を続けていた左腕は、一度は治療でベンチ裏に下がったが、再びマウンドに姿を見せた。岸田を見逃し三振、２死から平山を四球を歩かせて初めて出塁を許したが、後続を仕留めて影響を感じさせなかった。

今季は１０年目で初の開幕投手を務めながら、試合前時点で４戦２敗で防御率３・５１。１２球団の開幕投手で唯一の未勝利で、昨季から６連敗中で８戦白星なしと苦しんでいた。

この日は打線の援護もあり、大量リードで試合を折り返した。このまま白星を手にすれば、昨年８月２６日の巨人戦（マツダ）以来２４５日ぶりの今季初勝利となる。

敵地戦は昨年５月１０日のＤｅＮＡ戦（横浜）の白星以降９戦白星なしの５連敗中で、ビジターでの巨人戦も直近９戦白星なしの６連敗。東京ドームで勝利投手になれば、１９年５月２４日の対戦以来２５３１日ぶりだ。