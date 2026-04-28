◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）＝４月２８日、栗東トレセン

砂の新星に名乗りを上げる。シルバーレシオ（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は、ダートに転じたデビュー２戦目で後続に９馬身差をつけ圧勝。その後も〈４〉〈２〉〈２〉《１》着と高いレベルで堅実に駆けており、満を持しての重賞初挑戦だ。

経験を重ねて磨きがかかってきた。前走は狭いスペースを割り、内を突いて差し切り勝ち。全くスピードを落とさず、馬群をぬうように伸びて上がり最速３５秒１をマークした。切れ味もさることながら操縦性の高さも見せ、「使いながら少しずつ成長している。走りのバランスも良くなった。自分のリズムでいけば脚を使ってくれるね」と野中調教師は手応えを深めている。

今年に入り、３歳世代で毎日杯Ｖのアルトラムス、若葉Ｓの覇者マテンロウゲイルなど、芝で頭角を現す馬が続々と出てきている野中厩舎。そこに現れたダートの出世候補に「メンバーが強くなって、どれくらいやれるか。楽しみだよ」とトレーナーは大きな期待を寄せた。自慢の決め手で初タイトルをつかみ取る。