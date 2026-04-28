あの名物アナウンスが帰ってきます。約40年にわたって親しまれたJR松本駅の到着アナウンスが、5月から駅の東西自由通路で復活することがわかりました。



「まつもとぉ～まつもとぉ～まつもとぉ～終着松本です」



松本市 臥雲義尚市長

「来月1日から、長く使われてきた音声が東西自由通路で復活する」



かつて、松本駅のホームで利用者を迎えた情感あふれる到着アナウンス。





声優・沢田敏子さん「まつもとぉ～まつもとぉ～終着松本です」“声の主”は、「アルプスの少女ハイジ」のナレーションなどで知られる声優の沢田敏子さんです。アナウンスは、国鉄時代の1985年ごろから使われていましたが、音声機器の更新に伴い、去年11月、惜しまれつつその役目を終えました。松本市には、その存続を望む声が多数寄せられてきました。市は、音声データを管理する団体に交渉。無償で使用できることになり、松本駅の東西自由通路での活用を検討していました。アナウンスは、東西自由通路に新たに設置したスピーカーで、特急あずさ、特急しなのの到着時刻の3分後に放送されるということです。松本市 臥雲義尚市長「あらためて昔の思い出や故郷への思いをこうした音声を共に振り返るようになれば」“声の主”沢田さんは…。声優・沢田敏子さん「惜しい惜しいって言っていただいて、40年間もね使っていただいて本当に感謝しかないんですけれども、またその音声だけでも流してくださるっていうことにとっても喜びを感じて、また皆さんに愛してほしいなと思いました」半年ぶりによみがえることになった名物アナウンス。場所を変え、再び人々を迎えます。