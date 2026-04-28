X JAPANのYOSHIKIが27日（日本時間28日）、米ドジャースタジアムで行われたドジャース対マーリンズ戦の試合前セレモニーで米国国歌を演奏した。

YOSHIKIは、ドジャースのチームカラーでもあるブルーを基調とした衣装で登場。ドジャースタジアムの凱旋（がいせん）は2年ぶり。ピアノ、DJ、ボーカリストで米国国歌を披露する前代未聞のパフォーマンスで大歓声を巻き起こした。

今回のパフォーマンスでは、2名の女性ボーカリストを迎え、YOSHIKIはピアノ演奏に加えDJセットも披露。ピアノを軸にしながらも電子的要素を織り交ぜた構成により、YOSHIKIしか成し得ない独自のアレンジが展開された。今回は編成・構成ともに一新され、クラシカルな美しさと先鋭的なサウンドが交差する、まったく異なるアプローチで観客を魅了した。

同試合では、ドジャース大谷翔平投手（31）が、2試合連続の1試合3安打で逆転サヨナラ勝ちにつなげた。YOSHIKIは出演にあたり「またこういう機会をいただけて光栄に思いますし、素晴らしいタイミングで招いていただいたことに感謝しています」とコメント。「大谷選手、山本選手、佐々木朗希選手をはじめ、日本人選手の活躍をとてもうれしく思っています」と語った。