グラビアタレントのちとせよしのが、グラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜』に登場しました。



【写真】フェロモンたっぷりのちとせよしのさん

ちとせさんは「雪国な女」をテーマに、雪見酒を楽しむシチュエーションで撮影に挑みました。雪うさぎをイメージした衣装で登場し、ロッジで暖をとるシーンでは、美尻を突き出すポーズでしっとりとした大人の雰囲気も漂わせています。



撮影では、寒さの中で濡れた肌を温めるような演出の中、圧巻のヒップラインやしなやかなボディを披露。リラックスした表情と艶やかな姿を見せてくれます。一夜を過ごした後のシーンでは、雪うさぎの長い耳が消え、美女がベッドに横になっているという妄想全開の展開です。（撮影／佐藤佑一 ヘアメイク／mahiro スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ））



【ちとせよしのさんプロフィル】

2000/1/8生まれ 佐賀県出身 身長158cm スリーサイズB95/W65/H98 A型 グラドル・大食いタレントとして活躍するほか、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。2024年10月にはソロ歌手デビューも果たす。趣味は夢占い キックボクシング 特技は絵を描くこと 大食い 最新情報はX（@chitose_Yoshino）、Instagram（chitose_Yoshino）