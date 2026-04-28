【交際NG！8歳上の女上司】今ならわかる！痛いほど分かるッ！悪役母に共感＜第6話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第6話 悪役母親と同じ顔……しているの？
【編集部コメント】
「邪魔」だと思っていた漫画の中の母親に対して、今度は感情移入し始めたリカコさん。「気持ちがわかりすぎる」とは、先ほどとは大違いですね。立場変われば見方も変わるとは、このことなのでしょうか。漫画を読んでいるときは主人公カップル目線だったのが一転、母親目線になったからこその感情ですね。意地悪そうな顔をしていた母親と同じ顔をしているかも？ と心配するリカコさん。でもその意地悪な顔の裏には、愛情があったということに気が付きます。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第6話 悪役母親と同じ顔……しているの？
【編集部コメント】
「邪魔」だと思っていた漫画の中の母親に対して、今度は感情移入し始めたリカコさん。「気持ちがわかりすぎる」とは、先ほどとは大違いですね。立場変われば見方も変わるとは、このことなのでしょうか。漫画を読んでいるときは主人公カップル目線だったのが一転、母親目線になったからこその感情ですね。意地悪そうな顔をしていた母親と同じ顔をしているかも？ と心配するリカコさん。でもその意地悪な顔の裏には、愛情があったということに気が付きます。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙