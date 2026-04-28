ホワイトソックスの村上宗隆選手が年間67本ペースで本塁打を量産しています。

村上選手は日本時間28日のエンゼルス戦の1点差で迎えた7回無死2、3塁の好機で相手左腕のストレートをとらえ、右中間への逆転3ランを記録。今季12本目のアーチで勝利に貢献しました。

これで12本塁打でメジャー単独トップに浮上。ここまで29試合を消化し、年間67本ペースとなっています。

日本人メジャーリーガー最多記録は、ドジャースの大谷翔平選手が昨季記録した55本。今季は投手としても3年ぶりに開幕ローテーション入りで“投打二刀流”として出場する中、ここまで6本塁打を記録しています。

またケガで開幕を出遅れたカブスの鈴木誠也選手は、28日のパドレス戦で5号ソロを記録するなど、直近7戦5発。ブルージェイズの岡本和真選手は、26日のガーディアンズ戦で一発を放つなど、ここまで5本塁打を記録。今季はここまで出場機会が限られているレッドソックスの吉田正尚選手は、まだノーアーチですが、17試合で打率.261、OPS.719となっています。

5選手はともに侍ジャパンで共闘した日本を代表する強打者たち。これからどこまで本塁打を伸ばしていくのでしょうか。

▽日本人選手 シーズンHR記録※30本以上55本 (25年) 大谷翔平54本 (24年) 大谷翔平46本 (21年) 大谷翔平44本 (23年) 大谷翔平34本 (22年) 大谷翔平32本 (25年) 鈴木誠也31本 (04年) 松井秀喜