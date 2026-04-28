「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組「THE TRAD」（毎週月曜〜木曜15:00〜16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、森音朱里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。4月21日（火）の放送では、芸人の狩野英孝さんがゲストに登場。ここでは、稲垣（吾郎）店長との意外な「繋がり」について振り返りました。

（左から時計まわりに）パーソナリティの稲垣吾郎、山本里菜、狩野英孝さん

「ラーメン、つけ麺、僕イケメン！」。お馴染みのフレーズとともにスタジオに現れたのは、芸人の狩野英孝さん。番組が始まるやいなや、稲垣から「まだその挨拶やっているんですか？」と鋭いツッコミが飛ぶと、狩野さんは「もちろんです！ 初心を忘れずにやっています」と即答します。実は2人はTOKYO FMの廊下やエレベーターでよく顔を合わせる仲。しかし、狩野さんが「おはようございます！」と挨拶しても、稲垣の返事は「……おはよう（低音）」とかなりテンション低め。これには狩野さんも「もうちょっとラリーを続けさせてくださいよ」と懇願。対する稲垣は「本当は放っておいてほしいタイプなんだけど、意外と優しいんだよ」と、ナルシストキャラ同士（？）の絶妙な距離感でスタジオを沸かせました。そんな2人ですが、2017年に放送された「72時間ホンネテレビ」（AbemaTV）で忘れられない共演を果たしています。森且行選手のオートレース場に番組企画で来ていた稲垣でしたが、たまたま別の営業でレース場に居合わせた狩野さんが飛び入り参加したのです。「スタッフから『財布を持ってきて』と言われて行ったら、お三方（稲垣、草磲剛さん、香取慎吾さん）がいらっしゃって。森くんを応援するチケットを買いたいんだけど、お金がないからって、僕が1,000円ずつ貸したんですよ！」と狩野さんは当時を振り返ります。この「3,000円の貸し」は、いまだに3人からは返済されていないとのことですが、狩野さん的には「お三方にずっと貸しっぱなしでいるのって名誉なことでもあるので、返してほしくないんです」と笑いますが、稲垣店長は「いや、もう返す返す！ 10倍にして返すよ」と宣言する一幕もありました。



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8184

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



＜番組概要＞番組名：THE TRAD放送日時：月〜木 15:00〜16:50パーソナリティ：月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO‘S）、森音朱里