いまだ鎮圧に至っていない岩手県大槌町の山林火災。県内からも消防隊員が派遣され消火活動にあたっています。「何が何でも住宅を守る」。新潟に戻ってきた隊員が現地の様子を報告しました。



岩手県での活動を終え、27日夜、他の隊員に先行して戻ってきたという2人。



緊急消防援助隊 杉本 博一 新潟県大隊長

「緊急消防援助隊、第一次派遣隊、 現地活動を引き継ぎ、帰庁しました」



国からの派遣要請を受け出動していた緊急消防援助隊です。





延焼を続ける岩手県大槌町の山林火災。全国から応援部隊が入り、消火活動に当たっています。火災エリアの中でも海沿いの赤浜地区に拠点を置いていたという県内の部隊。4月24日から、第一次派遣隊として、およそ150人が現地に入りました。「活動の皆さん、その下、真下、海になっているので気を付けてください。だいぶ急です」斜面が急で滑落と隣り合わせの状況もあったといいます。緊急消防援助隊 杉本 博一 新潟県大隊長「燃えた火の粉が飛び散って、違う場所で火炎が上がるといった、いたちごっこのような状況が続いております。空気が乾燥していることも一つ、風が強いということも一つ、火種を見つけた時点で、すぐ消火できるような環境にない、いわゆる水利不良の環境があったのかなと思います」県内各地から出動した消防車両が漁港に待機する様子も。海水をポンプで吸い上げて山まで運んでいたといいます。交代制で24時間続いた活動。建物に迫り来る炎への消火も行われていました。緊急消防援助隊 杉本 博一 新潟県大隊長「自分の家に炎が迫り来るといった状況です。それに対して消防に支援を求めていますので、何が何でも住宅は守るぞという意思で活動にのぞみました」大槌町では27日から雨が降っていますが、いまだ鎮圧には至っていません。県内からの応援は28日朝、二次隊が出発。夜には一次隊のおよそ150人が帰って来るということです。県内でも相次いだ山林火災。消防によると魚沼市赤土の山林火災は28日午前10時25分に鎮火が確認されました。新潟市消防局は春先は空気が乾燥しているとして屋外での火の取り扱いに注意するよう呼び掛けています。