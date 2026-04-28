サントリーサンバーズ大阪が4月24日、Instagramを更新。2025-26シーズンで同チーム所属の髙橋藍（24）が退団することを発表した。

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「【退団選手のお知らせ】」と投稿されたのは、髙橋がチームのユニフォームを着用してほほ笑むメモリアル写真。髙橋は「サンバーズでプレーできたこの2年は今後にも繋がる大きな経験にしていきたいと思います。そして沢山の方々に支えてもらえた2年間でした。皆さんの支えがあって今の自分がいます」とつづり、「これからも皆さんにさらに素晴らしい景色を見せられるよう頑張ります。本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。

【画像】髙橋藍のメモリアル写真（画像はサントリーサンバーズ大阪 Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「藍くん寂しいよ」「寂しいけれど応援する気持ちは変わりません」「次のステージでも頑張ってね」「推しがどんどん抜けていく..」「やっぱり…という思い」「わかってたけど泣いちゃう」といったコメントが寄せられている。