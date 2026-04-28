紫 今、TVアニメ『左ききのエレン』EDテーマ「New Walk」をCDリリース！カップリングにはツーマンツアーのライブ音源を収録

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紫 今が4月8日0時に配信リリースした新曲「New Walk」のCDが、6月3日に発売される。

■LPサイズのジャケットには『左ききのエレン』の主人公・エレンが登場

「New Walk」は、テレ東系列にて放送開始中のTVアニメ『左ききのエレン』（毎週火曜24時～）のエンディングテーマ。

カップリングには、3月に開催されたツーマンツアー『MULASAKI IMA presents.【MICELLE】』で披露された「メロイズム」「Server Down」「ギンモクセイ」のライブ音源が収録される。

ジャケットは迫力抜群のLPサイズとなっており、表紙のアートワークはTVアニメ『左ききのエレン』のアニメーションキャラクター原案を務めた後藤隆幸による描き下ろし。凛とした表情で遠くを見つめる主人公・エレンが印象的なジャケットとなっている。裏表紙は配信ジャケットにも使用されている紫今の写真が大きく映し出されている。

また、「New Walk」完全生産限定盤を指定のCDショップチェーンにて購入した人には特典としてランダムサイン入りアナザージャケットがプレゼントされる。詳細はオフィシャルサイトなどで。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「New Walk」

2026.06.03 ON SALE

SINGLE「New Walk」

■【画像】「New Walk」のジャケット写真

■関連リンク

『左ききのエレン』作品サイト

https://eren-anime.com/

紫 今 OFFICIAL SITE

https://mulasaki-ima.com/