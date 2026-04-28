4月28日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■特別優待 ――――――――――――



オリエンタルランド <4661> [東証Ｐ] 決算月【3月】 4/28発表

上場30周年を記念して特別株主優待を実施。26年9月末時点で100株以上を保有する株主に対し、通常の優待に加えて、東京ディズニーリゾートで利用可能な1デーパスポート1枚を配布する。昨年度の創立65周年特別優待に続き、2年連続での特別優待実施となる。



■拡充 ――――――――――――――



ヒビノ <2469> [東証Ｓ] 決算月【3月】 4/28発表

9月30日の1→2株の株式分割後も100株以上の保有条件を維持する。実質拡充。100株以上の保有で保有数と期間に応じて1000～5000ポイントの株主優待ポイントを贈呈する。



オークネット <3964> [東証Ｐ] 決算月【12月】 4/28発表

保有株数の要件を従来の600株以上→300株以上に引き下げるとともに、一部ポイントを増額する。



株探ニュース