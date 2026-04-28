テレビ番組収録中の右膝の大ケガで、療養に励んでいたサッカー元日本代表のタレント・前園真聖（52）が、NHK松山の番組で本格仕事復帰する。28日に同局スタジオで「前園真聖 四国推したび 次はドコ行く？SP」の収録に臨んだ。

17年に始まった前園の自転車旅。今年10年目に突入するにあたり、まだまだある知られざる四国４県の魅力を再発見するという内容だ。

右足のリハビリに向き合う日々。NHKのスタジオで笑顔とともに歩いて姿を見せると、長らく番組を一緒に作ってきた制作スタッフから大きな拍手と「おかえりなさい！」という声がかけられた。自転車の達人たちが四国のオススメサイクリングロードを前園に紹介する今回の番組。香川・志々島の「天空の花畑」や、徳島の渡船を使ったルート、愛媛のUFOルートなどが紹介されると「絶対行きます！」と宣言。さらに、10年近く続く旅の中でこれまで一度も番組で訪れたことがない高知県三原村を訪ねた映像が流れると「自転車旅にぴったりな場所。絶対に行こうよ」とスタッフに伝えるシーンも。

収録を終えると「四国は魅力ある場所がたくさん！いつもの旅のように“ひとこぎ ひとこぎ”リハビリに取り組んで、早く四国のみなさんに会いにいけるようがんばります！」とコメントした。

収録した模様は、5月22日、29日の午後7時30分からNHK総合で放送予定（四国向け）。放送後にはNHK ONEで全国に向けて配信する（放送から1週間）。