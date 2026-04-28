やんちゃな猫の心理と暮らしの中で起こりがちなこと3選

やんちゃな猫と暮らしていると困ったことも起こります。それはどのようなことで、猫にとってはどんな意味があるのでしょうか？

1.夜中に騒ぐ

やんちゃな猫は、深夜から明け方にかけて突然走り出すことがあります。「猫の運動会」や「夜の運動会」と呼ばれ、飼い主さんを悩ませる行動のひとつです。

猫は夜行性といわれていますが、正確には「薄明薄暮性」といい、夕暮れや早朝に活発になります。飼い主さんがまだまだ寝ていたいと思う時間に、本能的に元気になってしまうのでしょう。

2.鳴き続ける

飼い主さんにまとわりついて鳴き続けるのもやんちゃな猫に多い行動です。飼い主さんに構ってほしかったり、遊んでほしくてしつこく鳴き続けてしまうのです。また、お腹がすいているなど要求があるときも鳴いて訴えます。

飼い主さんが行く所どこにでもついて来たり、トイレやお風呂も出待ちをしたり。あまりにもしつこいとうるさいと感じることもあるかもしれません。特に、夜中に鳴いて起こされるのは困りますね。

3.物を壊す

やんちゃな猫は動きが激しいために、物を壊されることも多いです。植木鉢やゴミ箱をひっくり返す、棚の上の物を落とす、カーテンによじ登ってボロボロにするなどなど。

物を壊されるだけでなく、猫自身もケガをする恐れがあり、注意が必要です。

やんちゃな猫との暮らしで気を付けたいこと

猫のやんちゃはある程度しつけることもできますが、壊されて困る物は片付けたり、カーテンは丈夫な物に取り替えるなど、飼い主さんの方で事前に対処しておくことも大切です。

また、飼い主さんが遊んであげることで、エネルギーを発散でき、ストレス解消にもなります。昼間にしっかり遊んであげたり運動をさせると、深夜に起こされることも少なくなるでしょう。

猫の要求には、必要な場合以外は答えないことです。すべてに応えてしまうと、鳴けば要求が叶うと覚えてしまいます。お腹がすいていたり、トイレが汚れていて鳴くこともあるため、ごはんの時間や回数を調節したり、トイレはいつもきれいにしておくよう気を付けましょう。

あまりにも飼い主さんにべったりで、ひとりでお留守番ができないときは「分離不安症」の可能性もあります。飼い主さんの姿が見えなくなると問題行動を起こす場合は動物病院で相談してみて下さいね。

まとめ

元気いっぱいでやんちゃな猫は、見ていてほほ笑ましい反面、困ってしまうこともありますよね。ただ、大きな声で叱ったり、叩いたりするのは猫を怖がらせてしまうだけなので、絶対にやめましょう。

やんちゃな猫の問題行動を防ぐためには、飼い主さんが事前に環境を整えておいたり、猫との十分なスキンシップやコミュニケーションも必要です。

やんちゃなのは若い猫に多く、年齢とともに落ち着いてくるものです。やんちゃに悩まされるのも今だけかも知れません。今しかない日々を大切に、対処しながら上手に付き合っていきましょう。