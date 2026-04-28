広瀬すず、ルイ・ヴィトンのTシャツ姿披露 ラフな装いに「美しすぎる」と反響
女優の広瀬すずが28日、インスタグラムを更新。ラフなTシャツ姿を公開した。
【写真】広瀬すず、ルイ・ヴィトンのドレス姿「すごく美しい」 “キスマーク”にも反響
広瀬は「やっぱりラフが好き。もうすこーしあったかくなれえー。暑いのは嫌だけどね。」とつづり、カジュアルなコーディネートを披露。投稿では、ルイ・ヴィトンのロゴ入りポケットが印象的なTシャツにデニムを合わせたシンプルなスタイルを見せている。
広瀬は2020年からルイ・ヴィトンのアンバサダーを務めている。
この投稿にファンからは「美しすぎる…」「かわいい！」「めちゃくちゃ可愛いですね」「ラフな感じもいいね」といった声が寄せられている。
引用：「広瀬すず」インスタグラム（＠suzu.hirose.official）
【写真】広瀬すず、ルイ・ヴィトンのドレス姿「すごく美しい」 “キスマーク”にも反響
広瀬は「やっぱりラフが好き。もうすこーしあったかくなれえー。暑いのは嫌だけどね。」とつづり、カジュアルなコーディネートを披露。投稿では、ルイ・ヴィトンのロゴ入りポケットが印象的なTシャツにデニムを合わせたシンプルなスタイルを見せている。
広瀬は2020年からルイ・ヴィトンのアンバサダーを務めている。
この投稿にファンからは「美しすぎる…」「かわいい！」「めちゃくちゃ可愛いですね」「ラフな感じもいいね」といった声が寄せられている。
引用：「広瀬すず」インスタグラム（＠suzu.hirose.official）