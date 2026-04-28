広瀬すず、ルイ・ヴィトンのTシャツ姿披露　※「広瀬すず」インスタグラム

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　女優の広瀬すずが28日、インスタグラムを更新。ラフなTシャツ姿を公開した。

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　広瀬は「やっぱりラフが好き。もうすこーしあったかくなれえー。暑いのは嫌だけどね。」とつづり、カジュアルなコーディネートを披露。投稿では、ルイ・ヴィトンのロゴ入りポケットが印象的なTシャツにデニムを合わせたシンプルなスタイルを見せている。

　広瀬は2020年からルイ・ヴィトンのアンバサダーを務めている。

　この投稿にファンからは「美しすぎる…」「かわいい！」「めちゃくちゃ可愛いですね」「ラフな感じもいいね」といった声が寄せられている。

引用：「広瀬すず」インスタグラム（＠suzu.hirose.official）