俳優の賀来賢人が２８日、都内で映画「Ｎｅｖｅｒ Ａｆｔｅｒ Ｄａｒｋ／ネバーアフターダーク」（穂志もえか主演、６月５日公開）のジャパンプレミア試写会に登壇した。

Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「忍びの家 Ｈｏｕｓｅ ｏｆ Ｎｉｎｊａｓ」（２０２４年）でコンビを組んだ賀来とデイヴ・ボイル監督が、共同設立した映像製作会社「ＳＩＧＮＡＬ１８１」の記念すべき第一作。賀来はプロデューサーを担当しながら、霊の存在に懐疑的な男性の役としても出演する。

会社設立の経緯については「デイヴとこういう作品作りたいね、こんなのはどうかなってずっと話していた。口約束になるのはもったいないと思って、カレー屋さんに『一緒に会社とかやらない？』ってナンパみたいな感じで誘いました」と告白。デイヴ監督は「趣味も合うし、２人とも長い打ち合わせが苦手なんでこの人とならと思って」と二つ返事で了承したと明かした。

今作は、米国最大級の祭典「サウス・バイ・サウスウエスト（ＳＸＳＷ）２０２６」での観客賞受賞やブリュッセルの映画祭などで最高賞に輝くなど、海外で高い評価を獲得。現地で観客の反応も見た賀来は「上映した後に舞台あいさつをして、終わったらお客さんがバーッときた。お客様のために映画を作っているので、直で声を聞けるのは何よりうれしいことだなと思いました」とうれしそうに振り返った。