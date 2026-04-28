前園真聖、NHK松山の番組収録で本格復帰 スタッフから「おかえりなさい！」の声
右膝外側半月板損傷のけがを負った元サッカー日本代表でタレントの前園真聖（52）が、5月22日、29日放送のNHK『前園真聖四国推したび 次はドコ行く？SP』（四国4県で放送 後7：30）で本格復帰を果たす。きょう28日、前園はNHK松山のスタジオで行われた番組収録にのぞんだ。
【写真】収録で…元気そうな姿を見せた前園真聖
2017年に始まった前園の自転車旅。今年10年目に突入するにあたり、まだまだある知られざる四国4県の魅力を再発見するという内容だ。右脚のリハビリに向き合う日々。NHKのスタジオに前園が笑顔とともに歩いて姿を見せると、長らく番組を一緒に作ってきた制作スタッフから大きな拍手と「おかえりなさい！」という声がかけられた。自転車の達人たちが四国のオススメサイクリングロードを前園に向けて紹介するという今回の番組。
香川・志々島の「天空の花畑」や、徳島の渡船を使ったルート、愛媛のUFOルートなどが紹介されると「絶対行きます！」と宣言。さらに、10年近く続く旅の中でこれまで一度も番組で訪れたことがない高知県三原村を訪ねた映像が流れると「自転車旅にぴったりな場所。絶対に行こうよ」とスタッフに伝えるシーンも。
収録を終えると「四国は魅力ある場所がたくさん！いつもの旅のように“ひとこぎひとこぎ”リハビリに取り組んで、早く四国のみなさんに会いにいけるようがんばります！」とコメントした。
前園は2月、テレ東系バラエティー『旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅』のロケで全治半年の右膝外側半月損傷と診断され、手術を行った。
【写真】収録で…元気そうな姿を見せた前園真聖
2017年に始まった前園の自転車旅。今年10年目に突入するにあたり、まだまだある知られざる四国4県の魅力を再発見するという内容だ。右脚のリハビリに向き合う日々。NHKのスタジオに前園が笑顔とともに歩いて姿を見せると、長らく番組を一緒に作ってきた制作スタッフから大きな拍手と「おかえりなさい！」という声がかけられた。自転車の達人たちが四国のオススメサイクリングロードを前園に向けて紹介するという今回の番組。
収録を終えると「四国は魅力ある場所がたくさん！いつもの旅のように“ひとこぎひとこぎ”リハビリに取り組んで、早く四国のみなさんに会いにいけるようがんばります！」とコメントした。
前園は2月、テレ東系バラエティー『旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅』のロケで全治半年の右膝外側半月損傷と診断され、手術を行った。