災害時に電力や水の供給拠点となるマイクロ水力発電所を東洋鋼鈑下松事業所が28日、お披露目しました。



東洋鋼鈑下松事業所内に新たに設置されたのは年間で12万5000kWhの発電ができる「マイクロ水力発電所」です。



東洋鋼鈑と下松市は2023年に協定を結んでいて災害時に下松事業所から電力や飲料水を供給できる態勢づくりを進めてきました。



下松事業所では市内御屋敷山にある浄水場から水道水の供給をうけていてマイクロ水力発電所はこの際の高低差を利用し発電します。





天候に左右されにくく常時発電ができるという強みがあります。今回の設備が完成したことで、災害時に市からの要請があれば蓄電池を避難所に届けスマートフォンおよそ2000台分の電力を供給できるということです。東洋鋼鈑 下松事業所 荒瀬真所長「下松市から大量の水を供給してただいているので、その水を使って地域に貢献できること、そして災害時に水とか電気とかの供給で地域の皆さんへ貢献できていければいいかなと思う」下松市 国井益雄市長「災害時に何かあったときにここを拠点に水さえ送ればいろんな力が発揮できて市民の安心感満足できる。非常に心強く感じた」東洋鋼鈑下松事業所は今後も地域への貢献や環境負荷低減に努めていきたいとしています。