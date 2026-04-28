宇部市の旧長生炭鉱で2026年2月、遺骨収集のための潜水調査中に台湾のダイバーが死亡したことについて。



遺骨収集を進めてきた市民団体はダイバーが機材の操作ミス、もしくは過信などによって酸素中毒に陥ったとする捜査結果が宇部海上保安署から伝えられた、と発表しました。



今後の潜水調査については2027年2月の追悼集会まで行わないとしています。





これは旧長生炭鉱で遺骨収集を進める市民団体＝長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会がきょうの記者会見で明らかにしたものです。井上代表「プロの皆さんに任せてしまった。組織的責任はある」事故は2026年2月、海外のダイバーが潜水調査を行っていた際台湾から参加していたウェイ・スーさん当時57歳が潜水中にけいれんを起こし死亡したものです。死因は溺死でした。宇部海上保安署は27日、刻む会の井上洋子代表とダイバーの伊佐治佳孝さんに捜査結果を説明しました。資機材の欠陥ではなくダイバーのウェイ・スーさんが機材の操作ミス、あるいは過信などによって酸素中毒に陥り、意識を失ったとしています。この結果についてダイバーの伊左治佳孝さんは。伊左治佳孝さん「ウェイ・スーさんの遺族からは事故の経験をいかしてより良いプロジェクトにして欲しいと言われた」「彼は準備もして100％自分の責任で潜った。（他の誰かが）彼の責任を取り上げることは間違い」旧長生炭鉱では戦時中の水没事故で183人が死亡しこれまでに人骨の回収が進められてきました。井上代表「韓国の遺族は喪に服したいと言っている」「より安全な犠牲者を出さない時間がいる」このように述べ、刻む会は2027年2月の追悼集会まで潜水調査を行わないとしました。また、その後についても韓国の遺族会が再開を望まない場合は調査を再開しないとしています。韓国の遺族会からは「目に見える明確な安全性の確保が公的に出されなければ同意できない」といった声が寄せられているということです。