【花海咲季 Re;IRIS Ver.】 受注期間：4月28日～7月30日 2027年6月 発売予定 価格：25,850円

デザインココは、フィギュア「花海咲季 Re;IRIS Ver.」をECサイト「COCOストア」にて4月28日より予約受付を開始した。発売は2027年6月を予定し、価格は25,850円。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」よりアイドル「花海咲季」を“雨上がりのアイリス”の衣装姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

雨上がりの空気を思わせるような透明感のある雰囲気と、ステージからファンを見つめるやわらかな表情を丁寧に表現。注目は、彼女のストイックな努力を感じさせる引き締まった腹筋。可憐な衣装とのコントラストが、花海咲季らしい芯の強さをさりげなく引き立てている。

衣装には細かなステッチまで丁寧に造形され、生地ごとの質感の違いも彩色で表現されている。

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