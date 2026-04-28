木村屋總本店の新作パイ♡銀座三越限定「手毬あんパイ」5種が登場
老舗・木村屋總本店から、和と洋のおいしさを詰め込んだ新作スイーツ「手毬あんパイ」が登場します。2026年5月6日（水・振替休日）から5月12日（火）まで、銀座三越にて期間限定販売。酒種入りのサクサクパイ生地に、こだわりの餡やクリームを包み込んだ全5種類は、見た目もころんと愛らしく特別感たっぷり。手土産にも自分へのご褒美にもおすすめです。
和洋の魅力を包んだ新作パイ
「手毬あんパイ」は、木村屋總本店伝統の酒種入りパイ生地を使用した新商品。酒種とは、米・麹・水からできる日本独自の酵母で、木村屋總本店では150年以上受け継がれてきた伝統の味わいです。
その酒種入り生地に、つぶ餡・こし餡をはじめ、はちみつ黒豆あん、プリンクリーム、チーズラムレーズンなど多彩なフィリングを包み込み、和菓子の上品さと洋菓子の華やかさを一度に楽しめる仕上がりに。
サクサク食感としっとりフィリングのバランスも魅力です。
全5種類のラインナップをチェック
手毬あんパイ（こし）
価格：501円（税込）
こし餡を包み、桜の花を閉じ込めるように飴掛けした華やかな一品。
手毬あんパイ（チーズラムレーズン）
価格：481円（税込）
ラム漬けレーズンとチーズクリーム入り。ホワイトチョコのトッピングがアクセント。
手毬あんパイ（はちみつ黒豆）
価格：491円（税込）
やさしい甘さのはちみつ黒豆あんを包み、抹茶のほろ苦さを添えた大人味。
※ハチミツを含みますので、1歳未満の乳児には与えないでください。
手毬あんパイ（つぶ）
価格：481円（税込）
つぶ餡の素朴なおいしさに、黒ごまの香ばしさをプラス。
手毬あんパイ（プリン）
価格：481円（税込）
プリンクリームとカラメルを包み、表面を香ばしくキャラメリゼしたスイーツ感たっぷりの味わい。
銀座三越だけの期間限定販売
販売期間は2026年5月6日（水・振替休日）～5月12日（火）。販売場所は銀座三越 本館地下2階 GINZAステージです。
ころんと手のひらに収まるサイズ感で、並べるだけでも華やか。家族や友人とシェアして食べ比べするのも楽しそう♡期間限定なので、気になる方は早めの来店がおすすめです。
※品名、価格、販売時期は変更になる場合があります。
※販売店舗によって商品が異なる場合があります。
和洋折衷のご褒美スイーツを楽しんで♡
木村屋總本店ならではの伝統と新しさが詰まった「手毬あんパイ」は、見た目の可愛さも味わいの奥深さも楽しめる注目スイーツ。
和の餡と洋のクリーム、サクサクパイの組み合わせは、ティータイムを特別な時間にしてくれます。銀座三越だけで出会える限定商品なので、この機会にぜひ味わってみてください♪