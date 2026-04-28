木村屋總本店の新作パイ♡銀座三越限定「手毬あんパイ」5種が登場

老舗・木村屋總本店から、和と洋のおいしさを詰め込んだ新作スイーツ「手毬あんパイ」が登場します。2026年5月6日（水・振替休日）から5月12日（火）まで、銀座三越にて期間限定販売。酒種入りのサクサクパイ生地に、こだわりの餡やクリームを包み込んだ全5種類は、見た目もころんと愛らしく特別感たっぷり。手土産にも自分へのご褒美にもおすすめです。

和洋の魅力を包んだ新作パイ

「手毬あんパイ」は、木村屋總本店伝統の酒種入りパイ生地を使用した新商品。酒種とは、米・麹・水からできる日本独自の酵母で、木村屋總本店では150年以上受け継がれてきた伝統の味わいです。

その酒種入り生地に、つぶ餡・こし餡をはじめ、はちみつ黒豆あん、プリンクリーム、チーズラムレーズンなど多彩なフィリングを包み込み、和菓子の上品さと洋菓子の華やかさを一度に楽しめる仕上がりに。

サクサク食感としっとりフィリングのバランスも魅力です。

カップ麻辣湯好き注目♡酸辣湯の旨辛新作でヘルシー満足ランチ

全5種類のラインナップをチェック

手毬あんパイ（こし）

価格：501円（税込）

こし餡を包み、桜の花を閉じ込めるように飴掛けした華やかな一品。

手毬あんパイ（チーズラムレーズン）

価格：481円（税込）

ラム漬けレーズンとチーズクリーム入り。ホワイトチョコのトッピングがアクセント。

手毬あんパイ（はちみつ黒豆）

価格：491円（税込）

やさしい甘さのはちみつ黒豆あんを包み、抹茶のほろ苦さを添えた大人味。

※ハチミツを含みますので、1歳未満の乳児には与えないでください。

手毬あんパイ（つぶ）

価格：481円（税込）

つぶ餡の素朴なおいしさに、黒ごまの香ばしさをプラス。

手毬あんパイ（プリン）

価格：481円（税込）

プリンクリームとカラメルを包み、表面を香ばしくキャラメリゼしたスイーツ感たっぷりの味わい。

銀座三越だけの期間限定販売

販売期間は2026年5月6日（水・振替休日）～5月12日（火）。販売場所は銀座三越 本館地下2階 GINZAステージです。

ころんと手のひらに収まるサイズ感で、並べるだけでも華やか。家族や友人とシェアして食べ比べするのも楽しそう♡期間限定なので、気になる方は早めの来店がおすすめです。

※品名、価格、販売時期は変更になる場合があります。

※販売店舗によって商品が異なる場合があります。

和洋折衷のご褒美スイーツを楽しんで♡

木村屋總本店ならではの伝統と新しさが詰まった「手毬あんパイ」は、見た目の可愛さも味わいの奥深さも楽しめる注目スイーツ。

和の餡と洋のクリーム、サクサクパイの組み合わせは、ティータイムを特別な時間にしてくれます。銀座三越だけで出会える限定商品なので、この機会にぜひ味わってみてください♪