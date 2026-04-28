賀来賢人「カレー屋さんでナンパみたいな感じで誘いましたら…」 “映像製作会社”設立秘話を明かす
俳優の穂志もえか、賀来賢人、映画監督のデイヴ・ボイル氏が28日、都内で行われた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（6月5日日本公開）ジャパンプレミア試写会での舞台あいさつに登壇。賀来が映像製作会社設立の裏話を明かした。
【写真】流石です…「ツナギを着たあいつ」を優しくリードする賀来賢人
賀来とデイヴ・ボイル氏は、世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』（2024年）で、国境を越えたエンターテインメントを成功させ、同年に映像製作会社「SIGNAL181」を設立。本作は、同社の第1弾となり、賀来がプロデューサーとして企画をけん引し、デイヴ・ボイルが脚本・監督を務め、完全オリジナルのストーリーを構築。穂志が主演を務める。
司会に映像製作会社設立の経緯を聞かれた賀来は「僕が初めて企画をさせていただいた作品でデイブと出会いまして。デイブは監督・脚本家として参加してもらったんですけれど、その現場で『次はこういう作品作りたいね』、『こういうのはどうだろうか』って、ずっと話してたんですよ。すごく趣味も合うし。ある時に、本当に口約束だけになったらほんともったいないなと思って、カレー屋さんでドキドキしながらデイブに『一緒に会社とかやらない？』って、ちょっとナンパみたいな感じで誘いましたら、デイブが2つ返事で『会社を作ろう！やろう！』って言ってくれて」と驚きの告白。
だが、「こういう作品を作りましょうって決めないで、とりあえず会社を作るってことだけ発表しちゃおっかって言って、とりあえず発表してみたんですよ。何の準備もなく」と後先を考えずに発表したと告白。司会から「（普通は）だいたい作品とともに発表みたいな感じですよね？」とツッコまれると、「はい、だから順番を完全に間違えてます（笑）」と素直に認め、「そしたら思いのほかネットが湧いちゃって、やばい、作んなきゃってなって。で、この作んなきゃね1発目にできた作品が『Never After Dark／ネバーアフターダーク』となります」と裏側を明かした。
デイブも「初めて一緒に仕事をしてみて、現場に半年以上一緒に行ったりして、戦友みたいなみたいな関係性になったと感じたんです。はっきり言うと趣味が合いますし、好き嫌いもはな、なんかちょっと似てる部分があったりするので。2人とも長い打ち合わせとかが苦手なんで、この人とだったら会社作れるかなと思って、じゃあやりましょうってなりました」と明かした。
なお同作は、米国最大級の祭典「サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）2026」での観客賞受賞を皮切りに、ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭やオーバールック映画祭で最高賞に輝くなど、海外で高い評価を獲得。さらに、米配給XYZ Filmsによる国際セールスも決定するなど、注目度の高い作品となっている。
【写真】流石です…「ツナギを着たあいつ」を優しくリードする賀来賢人
賀来とデイヴ・ボイル氏は、世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』（2024年）で、国境を越えたエンターテインメントを成功させ、同年に映像製作会社「SIGNAL181」を設立。本作は、同社の第1弾となり、賀来がプロデューサーとして企画をけん引し、デイヴ・ボイルが脚本・監督を務め、完全オリジナルのストーリーを構築。穂志が主演を務める。
だが、「こういう作品を作りましょうって決めないで、とりあえず会社を作るってことだけ発表しちゃおっかって言って、とりあえず発表してみたんですよ。何の準備もなく」と後先を考えずに発表したと告白。司会から「（普通は）だいたい作品とともに発表みたいな感じですよね？」とツッコまれると、「はい、だから順番を完全に間違えてます（笑）」と素直に認め、「そしたら思いのほかネットが湧いちゃって、やばい、作んなきゃってなって。で、この作んなきゃね1発目にできた作品が『Never After Dark／ネバーアフターダーク』となります」と裏側を明かした。
デイブも「初めて一緒に仕事をしてみて、現場に半年以上一緒に行ったりして、戦友みたいなみたいな関係性になったと感じたんです。はっきり言うと趣味が合いますし、好き嫌いもはな、なんかちょっと似てる部分があったりするので。2人とも長い打ち合わせとかが苦手なんで、この人とだったら会社作れるかなと思って、じゃあやりましょうってなりました」と明かした。
なお同作は、米国最大級の祭典「サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）2026」での観客賞受賞を皮切りに、ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭やオーバールック映画祭で最高賞に輝くなど、海外で高い評価を獲得。さらに、米配給XYZ Filmsによる国際セールスも決定するなど、注目度の高い作品となっている。