アイドルでタレントの成瀬かのんさんが、週刊SPA!4月28日号の企画「美女検索」に登場しました。149センチの小柄な体格ながら88センチEカップと自慢のお尻を披露。トランジスタグラマーの魅力を見せつけています



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成瀬さんは2021年に歯科助手としてTikTokを開始し、投稿が話題を呼んだことでスカウトを受け芸能活動をスタートした。現在はアイドルグループ・JAPANARIZMに所属。愛らしいルックスとグラマラスなプロポーションのギャップで支持を集めています。（撮影／武田敏将 ヘアメイク／堀口有紀 スタイリング／毛塚由恵）



成瀬さんは自身のXで「『#週刊SPA!』 撮り下ろしグラビア掲載していただきました 念願の週刊SPAさん たくさんの方に見てもらいたい雑誌です！ 是非チェックよろしくお願いします！」とコメント。撮影時の画像を公開しています。



【成瀬かのんさんプロフィル】

なるせ かのん 9月10日生まれ 愛知県出身 A型 B88(E) W59 H89 149cm / 22.5cm 趣味は富士そば 特技は歌、早口言葉 2021年、歯科助手としてTikTokを開始。バズり投稿が当時の事務所の目に留まり、スカウトされてアイドルデビュー。2023年7月からはメイビーMEのメンバーとして活動。2025年4月に卒業し2025年4月に卒業。2025年9月からBLACK PRINCESSメンバーとして活動中。2026年3月30日にJAPANARIZM新メンバーとしてデビュー。2024年に1stデジタル写真集「Kanon」、2025年に2ndデジタル写真集「大人なわたし」をリリース。2nd DVD『Petite』が発売中。最新情報は公式X（@Kanon_JAPANARI）やインスタグラム（@naruse_kanon910）