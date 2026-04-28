「マジ凄いよ」中川翔子、大量の離乳食ストック作る！ 「お兄ちゃんの泣き顔レア」「むちむち」の声も
タレントの中川翔子さんは4月28日、自身のInstagramを更新。大量に作り置きした双子の離乳食ストックの写真を公開しました。
【写真】中川翔子が作った大量の離乳食
コメントでは「いっぱい食べてくれて羨ましいなぁ、、、ウチは拒否界隈です」「ストック沢山めっちゃ偉い」「すごいーー！しかも2人分……」「しょこたん、マジ凄いよ」「お兄ちゃんの泣き顔レア！たまらんかわいすぎる むちむち具合もいつ見ても本当に可愛い」「しょこたんも双子くんたちも可愛い」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中川翔子が作った大量の離乳食
「すごいーー！しかも2人分……」中川さんは「離乳食ストックいっぱいこさえた」とつづり、19枚の写真と1枚の画像を投稿。大量に作った離乳食のストックを公開しました。カラフルな食材が容器に入っています。ほかにも、双子の息子たちが遊ぶ様子や、兄と弟それぞれのショットなどが見られます。
「離乳食完食！」中川さんは、26日にも「離乳食完食！保育園でもふたりとも完食でほめられて嬉しい！コーン味パンがゆを作ったら大好評！」と、離乳食を公開していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)