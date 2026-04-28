草津温泉スキー場に、リゾートの拠点となる新たな施設が完成しました。

草津温泉スキー場に新たに完成したのは、近代的なデザインと環境への配慮を兼ね備えたセンターハウスです。

鉄筋コンクリート造りで、延べ床面積は約２０００平方メートル。１階は、チケットやアクティビティの受付。２階は、レストランとインバウンドを意識したスタンディングバーなどが設置されています。さらに、草津温泉が生まれる仕組みを学べるジオラマもあり、草津町の魅力発信にもつなげます。

２８日には竣工式が行われ、関係者など約６０人が参加しました。草津町の宮崎町長は次のように期待を述べました。

「今後この施設が多くのレジャーの拠点となり草津町が持つ豊かな自然資源を最大限に活用しながら温泉文化との融和を図り唯一無二なリゾート温泉地としてまたリトリートの聖地として発展していくことを確信しています」（宮崎町長）

草津温泉スキー場は、２０１８年の草津白根山の噴火を受け一部のゲレンデを閉鎖したものの、ゴンドラやジップラインなど様々なアクティビティを導入し、通年型マウンテンリゾートとして整備を続けてきました。草津温泉スキー場の新たな門出となるセンターハウスは、２９日にオープンします。