周南市の総合化学メーカートクヤマは増収増益となる今年3月期の連結決算について発表しました。



中東情勢の緊迫化による影響は今期は「軽微なものだった」としながらも、来期については原料調達の不透明化などを理由に現時点では未定としています。



トクヤマのことし3月期の連結決算は、売上高が前の年と比べ64億円増の3494億円、営業利益が70億円増の370億円で増収増益となりました。





主な理由として去年10月に子会社化した医療製品事業を行うライフサイエンスグループが新たに連結に加わったこと、半導体関連製品の販売が増えたことなどを挙げています。中東情勢が与えた影響については、2月後半から3月にかけ原燃料価格の動きもあったものの、影響は軽微なものだったとしました。国内でのナフサの供給不透明化が進む中、石炭価格や電力コストの上昇も想定され、来期の業績予想について現時点では算定が困難だとしています。徳山製造所・奥野康所長『コロナ、ウクライナの時もかなり苦しい状況だったが我々ではコントロールできない価格が上がるだけでなく、調達が非常にリスクがあるというところで言うと過去の直近の2つの大きな事象に比べると非常にリスクと しては捉えている。供給元とは綿密にやりとりして いるので生産はしっかり続けられる状況は確保できている』今後は中東情勢の影響を受けにくい電子先端分野や、ライフサイエンス分野での収益の確保を目指していきたいとしています。