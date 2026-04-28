ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【長崎市蚊焼町】車とバイクの衝突事故 バイクの運転手60代女性が意… 【長崎市蚊焼町】車とバイクの衝突事故 バイクの運転手60代女性が意識不明の重体《長崎》 【長崎市蚊焼町】車とバイクの衝突事故 バイクの運転手60代女性が意識不明の重体《長崎》 2026年4月28日 19時31分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 28日午後、長崎市の市道で車とバイクが衝突しバイクの運転手が意識不明の重体となっています。 軽乗用車を運転していた60代の女性にケガはありませんでした。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト GWは家族で遊ぼう！「おもちゃ専門店」オススメ 子どもと一緒に楽しめるグッズ《長崎》 【天気】五島市富江町のこいのぼり 29日は祝日「昭和の日」午後から多くのところで雨の予報《長崎》 【平田知事】佐世保市に「県北知事室」開設 県北地域の現状把握や政策立案の拠点《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, 金属加工, 寺田屋, リハビリ, 大学, 徳島, フローリング, 思いやり, 明大前, ホテル