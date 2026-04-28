2027年春の統一地方選挙に向けた動きです。



参政党山口県連が会見を開き、統一地方選の県内重点擁立選挙区を発表しました。



2027年春の統一地方選挙で参政党は全国で候補者を600人擁立するプロジェクトを行っていて、28日の会見で参政党山口県連は県内では8つの選挙区を重点擁立選挙区とすると発表しました。



県議会議員選挙では下関、山口、岩国・和木、周南、宇部選挙区を、市議選挙、町議選挙では宇部、和木、平生を重点擁立選挙区としています。





宇部市議選では2人擁立を、そのほかの県議選、町議選の選挙区では1人の擁立を目指しています。重点擁立選挙区は党本部と県連が協議し過去の国政選挙の得票数などをもとに決定したということです。2027年の選挙から定数が削減される見通しの県議選の下関、岩国・和木周南選挙区については削減が正式決定したのちに重点擁立選挙区から変更する可能性もあるということです。参政党中四国ブロック 原田慎太郎擁立リーダー「皆様が感じていらっしゃる声を何とかして政治の力で変えていきたいそのような思いのある候補者を私たち参政党は求めています」5月3日には県内3か所で説明会を開催する予定で、10月末までには候補者を最終決定したいとしています。