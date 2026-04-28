◇セ・リーグ 巨人ー広島（2026年4月28日 東京D）

巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が28日、日本テレビの「DRAMATIC BASEBALL 2026 巨人×広島」にゲスト出演。これが引退後初の野球中継出演となった両軍OBが、かつての“同期”について語った。

この日は解説で現役時代に共に戦った高橋由伸氏、番組プレゼンターで俳優の亀梨和也と共に出演。和気あいあいとしたムードでトークを繰り広げた。

そのなかで、長野氏が広島に移籍したのと同じ2019年にドラフト1位で広島に加入した“同期”小園海斗内野手の話題に。小園は広島時代に背番「5」を背負った長野氏が巨人に復帰したのち、2025年から背番「5」を“継承”している。

中継では「長野さんに“同期だから”と言ってもらって何かあったら相談させてもらいました。当時は周りが見えていなかったけれど、長野さんに野球のことをたくさん教えてもらいました。今、キャリアを積んで、言われてきたことが分かります」と長野氏に感謝する小園のコメントが紹介された。

年齢は違っても「同期」として小園とコミュニケーションをとってきた長野氏。その小園について問われると「高卒で入ってきて…同期入団というんですかね」と笑顔を見せたが、アドバイスについては「まったく教えてないです」と謙そんしながら照れ笑い。

「本当ですか？」と突っ込む亀梨だったが、何度もうなずく控えめな長野氏を見て、高橋氏も「ホントっぽいですね」と笑っていた。