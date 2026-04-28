【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は２７日、封鎖が続くホルムズ海峡について協議するハイレベルの公開討論会を開いた。

多くの国が世界経済や食料安全保障への影響に懸念を示した。通航料の要求などで航行を妨げているイランを批判し、航行の自由の回復を求めた。

国連のアントニオ・グテレス事務総長は冒頭、「依然として２万人以上の船員が足止めされ、２０００隻以上の商船が危険や航行制限の影響を受けている」と指摘。「長期化すれば世界的な食料危機を引き起こし、アフリカや南アジアで数百万人を飢餓と貧困に追いやる恐れがある」とし、海峡の開放を訴えた。

フランスは「海峡は所有物でも売り物でもない。通航妨害も通航料徴収も許されない」とイランを批判した。米国はイランが海峡を自国の「交渉材料」にしていると非難し、各国に機雷除去や商船保護に向けた有志国の連携を呼びかけた。

一方、ロシアと中国は米国とイスラエルを非難した。ロシアは、危機の原因は「米国とイスラエルによるイラン攻撃にある」として、停戦と外交交渉の再開を求めた。