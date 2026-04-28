◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（２８日・東京ドーム）

巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初勝利を逃した。本拠地初登板初先発で５回を投げ、ともに移籍後ワーストの１２安打６失点。ビハインドのままマウンドを降りた。

今季４度目の登板で岸田と初めてバッテリーを組み、２回まで無失点の立ち上がり。しかし３回、２番・菊池、４番・坂倉に適時打を浴びるなど１イニング４本のヒットを集中されて２点を失った。

さらに５回２死一、三塁、今度は坂倉に右翼席への３ランを被弾。その後も流れを止められず、この回４失点でマウンド上では自身への憤りを見せた。直球の最速は１４９キロ。変化球はスライダー、フォークが軸だった。

開幕から３登板で防御率１・５０と安定していたベテラン。これまでは降板後に中継ぎが逆転を許す試合や、援護のない試合が多く、０勝１敗と勝ち星に恵まれていなかった。内海投手コーチは「ストレートは走っているが、追い込んでからの決め球が左右、高低に投げ切れていないように見える」とコメントした。

シーズン序盤のヤマ場となるゴールデンウィーク９連戦の先陣を託され、登板前日は「初回から一人一人しっかり抑えていった中で勝ちがつけばいいなと思いますし、流れを持ってこられるような投球がしたい」と話していた。

◆則本の今季登板（★は敗戦投手、―は勝敗つかず）

４月２日 中日（バンテリンドーム） ★ ７回８５球５安打２失点５奪三振

９日 広島（マツダ）雨天中止

１４日 阪神（甲子園） ― ６回９３球２安打無失点３奪三振

２１日 中日（長野） ― ５回９４球１０安打１失点４奪三振