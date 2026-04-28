欧州株 堅調 米株先物には調整の動きも
欧州株
東京時間19:24現在
英ＦＴＳＥ100 10363.32（+42.23 +0.41%）
独ＤＡＸ 24114.68（+31.15 +0.13%）
仏ＣＡＣ40 8155.66（+13.74 +0.17%）
スイスＳＭＩ 13088.07（-77.16 -0.59%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:24現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49467.00（+125.00 +0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7188.25（-17.75 -0.25%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27271.50（-169.00 -0.62%）
東京時間19:24現在
英ＦＴＳＥ100 10363.32（+42.23 +0.41%）
独ＤＡＸ 24114.68（+31.15 +0.13%）
仏ＣＡＣ40 8155.66（+13.74 +0.17%）
スイスＳＭＩ 13088.07（-77.16 -0.59%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:24現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49467.00（+125.00 +0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7188.25（-17.75 -0.25%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27271.50（-169.00 -0.62%）