欧州株
東京時間19:24現在
英ＦＴＳＥ100　 10363.32（+42.23　+0.41%）
独ＤＡＸ　　24114.68（+31.15　+0.13%）
仏ＣＡＣ40　 8155.66（+13.74　+0.17%）
スイスＳＭＩ　 13088.07（-77.16　-0.59%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:24現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49467.00（+125.00　+0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7188.25（-17.75　-0.25%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　27271.50（-169.00　-0.62%）