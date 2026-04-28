穂志もえか、賀来賢人からのオファー→初対面で即決「この人たちと作りたい」 日本での『SHOGUN 将軍』ブーム前の連絡に驚き
俳優の穂志もえか、賀来賢人、映画監督のデイヴ・ボイル氏が28日、都内で行われた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（6月5日日本公開）ジャパンプレミア試写会での舞台あいさつに登壇。穂志が、オファーをもらった時の裏話を披露した。
【全身ショット】美デコルテもちらり…二の腕あらわな衣装で登場した穂志もえか
賀来とデイヴ・ボイル氏は、世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』（2024年）で、国境を越えたエンターテインメントを成功させ、同年に映像製作会社「SIGNAL181」を設立。本作は、同社の第1弾となり、賀来がプロデューサーとして企画をけん引し、デイヴ・ボイルが脚本・監督を務め、完全オリジナルのストーリーを構築。穂志が主演を務める。
賀来とデイヴ・ボイル氏が、「本作の主人公は、穂志さんの名前しか出なかった」とベタぼれだったことを明かすと、穂志は少し照れながら笑顔に。出会いの話では「私、当時フリーランスだったんです。SNSに『問い合わせはこちら』みたいなアドレスを公開していて。そこに『賀来賢人のマネージャーです』ってメールが届いて、『実はこういう企画を今考えてまして、お願いしたいんですが』っていう具体的なオファーがたいて。びっくりしたんですけれども、実際お会いしてみて、私も『この人たちと作りたい』って思いながら帰りました。まだ台本とかなったんですけど、『よしっ！楽しみだ！』って」と好印象だったことを明かした。
賀来は帰り際「僕たちはね、穂志さんに断られたらもうどうしようって思いながら…」と心配だったことを明かすと、穂志も「私もそうでした。会ってみて違うって思われた可能性あるなって（笑）」とおどけ、会場を和ませた。
穂志は、昨年大きな話題になった『SHOGUN 将軍』の出演でブレイク。一方で「（オファーをもらったのが）アメリカでは話題になっていたんですけど、日本ではそんなに浸透してなかった時期なんですよね。そんな時期に、もうすでに、お2人は『SHOGUN 将軍』を見て、良いと思ってくれて、メールをくださったので。見ているものというか、興味が世界の動きもしっかりチェックされてるんだなと思ったのを、すごい覚えてます。この段階で『SHOGUN 将軍』見てるの珍しいと思って（笑）」と、賀来とデイヴ・ボイル氏のアンテナ感度の高さに驚いていた。
なお同作は、米国最大級の祭典「サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）2026」での観客賞受賞を皮切りに、ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭やオーバールック映画祭で最高賞に輝くなど、海外で高い評価を獲得。さらに、米配給XYZ Filmsによる国際セールスも決定するなど、注目度の高い作品となっている。
【全身ショット】美デコルテもちらり…二の腕あらわな衣装で登場した穂志もえか
賀来とデイヴ・ボイル氏は、世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』（2024年）で、国境を越えたエンターテインメントを成功させ、同年に映像製作会社「SIGNAL181」を設立。本作は、同社の第1弾となり、賀来がプロデューサーとして企画をけん引し、デイヴ・ボイルが脚本・監督を務め、完全オリジナルのストーリーを構築。穂志が主演を務める。
賀来は帰り際「僕たちはね、穂志さんに断られたらもうどうしようって思いながら…」と心配だったことを明かすと、穂志も「私もそうでした。会ってみて違うって思われた可能性あるなって（笑）」とおどけ、会場を和ませた。
穂志は、昨年大きな話題になった『SHOGUN 将軍』の出演でブレイク。一方で「（オファーをもらったのが）アメリカでは話題になっていたんですけど、日本ではそんなに浸透してなかった時期なんですよね。そんな時期に、もうすでに、お2人は『SHOGUN 将軍』を見て、良いと思ってくれて、メールをくださったので。見ているものというか、興味が世界の動きもしっかりチェックされてるんだなと思ったのを、すごい覚えてます。この段階で『SHOGUN 将軍』見てるの珍しいと思って（笑）」と、賀来とデイヴ・ボイル氏のアンテナ感度の高さに驚いていた。
なお同作は、米国最大級の祭典「サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）2026」での観客賞受賞を皮切りに、ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭やオーバールック映画祭で最高賞に輝くなど、海外で高い評価を獲得。さらに、米配給XYZ Filmsによる国際セールスも決定するなど、注目度の高い作品となっている。