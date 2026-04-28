生田絵梨花“偽アカウント”が存在 スタッフが警告「ご注意ください」
元乃木坂46のメンバーで俳優・歌手の生田絵梨花のスタッフによるXが、28日に更新。自身を名乗る“偽アカウント”への警告を行った。
【写真】「どあっぷ可愛いすぎる」“バブみ”強めな生田絵梨花 ※3枚目
所属事務所の太田プロダクションが「＜ご注意ください＞現在、弊社所属の「生田絵梨花」を名乗る偽アカウントが存在しております。公認スタッフアカウントは青い認証バッチのつくこちらです。@ikuta_staff。偽アカウントのフォロー、DM送付、URLのクリック、情報入力など行わないよう、十分ご注意くださるようお願い申し上げます」と呼びかけた。
生田のスタッフXでは、当該の投稿を引用し「ご注意ください。X公式アカウントは本アカウントである@ikuta_staffのみとなります。Staff」と記している。
【写真】「どあっぷ可愛いすぎる」“バブみ”強めな生田絵梨花 ※3枚目
所属事務所の太田プロダクションが「＜ご注意ください＞現在、弊社所属の「生田絵梨花」を名乗る偽アカウントが存在しております。公認スタッフアカウントは青い認証バッチのつくこちらです。@ikuta_staff。偽アカウントのフォロー、DM送付、URLのクリック、情報入力など行わないよう、十分ご注意くださるようお願い申し上げます」と呼びかけた。
生田のスタッフXでは、当該の投稿を引用し「ご注意ください。X公式アカウントは本アカウントである@ikuta_staffのみとなります。Staff」と記している。