国道17号沿いで窃盗事件相次ぐ　住宅から現金など盗まれる被害　専門家は組織的犯行の可能性指摘

お出かけする機会も増えるゴールデンウィークに突入する中、首都圏を走る国道17号沿いで相次ぐ窃盗事件。

埼玉・熊谷市の住宅街では27日、被害に遭ったという男性は「（家に）帰ってきて鍵を開けて居間にいったら、家の中にすだれがある、それが下がっていた」と話します。

27日午前11時ごろ、自宅に戻った際に抱いた違和感。

居間にかけていたすだれを上げてみると、窓ガラスが割られ何者かが侵入した痕跡があり、慌てて置いていた現金を確かめると…。

被害に遭った男性：

この中に9万円が入った封筒があった。「もしかしてやられたかな？」と思って見たら、やっぱり抜かれていました。9万円。

さらに隣の部屋からも。

被害に遭った男性：

こちらの封筒に5万1000円入っていて、それもそっくり抜かれていました。

被害額は合わせて14万1000円に及ぶといいます。

被害に遭った人の話によりますと、恐らく室外機の上に足を乗せて、窓を開けて中に侵入したのではないかということです。

警察によりますと、国道17号に近い熊谷市内の2つの地区では27日、住宅から現金などが盗まれる被害が複数件発生しました。

東京・日本橋を起点に新潟市まで続く“物流の大動脈”、国道17号の周辺では窃盗事件が相次いでいました。

さらに、今回の連続窃盗が起きた住宅街から約30km離れたさいたま市では先週、国道16号沿いで5件の連続窃盗事件が起きていました。

なぜ、埼玉県を走る国道周辺で窃盗事件が相次いで起きているのか、元埼玉県警捜査一課の佐々木成三氏は犯罪グループによる組織的な犯行である可能性を指摘します。

元埼玉県警捜査一課・佐々木成三氏：

数が多すぎるというのと、エリアが集中していると思った。ここまで連続であると、何か犯罪グループで行っているような感じはする。車の利用は間違いなくしていて、同じやり方で入れる住宅を狙っているような感じ。

佐々木氏は、“侵入する住宅探しや確実な逃走ルート確保のために犯行グループが国道沿いを狙っているのでは”と説明し、家を空けることが多くなるゴールデンウィークには自衛策が必要だと指摘します。

元埼玉県警捜査一課・佐々木成三氏：

防犯設備をしなきゃいけない。（窓に）補助錠をつけるということと、窓が開いたら音が出る開閉センサー。容疑者が入りにくい家にすることが大事。