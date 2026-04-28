森保監督も称える世界基準への挑戦…独走鹿島GK早川友基は安定感&進化の両立でW杯へ「プレーの幅を広げていくことは大事」
日本代表デビューとJリーグMVPを掴み取った昨季の飛躍を経て、北中米W杯メンバー入りが確実視されているGK早川友基は今季、半年間の特別大会「J1百年構想リーグ」でも盤石の安定感をキープし、開幕12試合10勝2分け(PK戦負け2試合)で首位を独走する鹿島アントラーズの好成績を牽引している。
今季の鹿島は開幕12試合でわずか5失点という堅守が際立ち、無失点試合数は驚異の8試合。早川自身は「後ろの核の選手が崩れないことと、最後まで身体を張れることでこの失点数につながっている。FWの選手からちゃんと守備をするし、全員で守って全員で攻めるというのをチームとしてやれているから勝利につながっている」と謙虚に語るが、ペナルティエリア内シュートセーブ数77.8%(リーグトップ)という決定的な仕事がこの結果をたぐり寄せているのは明らかだ。
北中米W杯開幕を1か月半後に控える佳境にあっても、そのパフォーマンスの安定感や持続性に揺らぐ気配はない。早川によると、W杯イヤーの特別大会に臨むにあたって意識しているのは「取り組みすぎない」心構えだという。
「何かをやろうとすると空回りしたり、何かに取り組むことに意識が向きすぎるとうまくいかないサイクルになってしまうので、自分で感じたものの中で『これならできる』とか『ちょっとずつできる範囲を広げていく』ということを意識している。特筆してこれというよりはチームのやり方の中で合わせる部分と、自分の武器をどうやって出すかを合わせながらやっていくことが大事かなと思っています」(早川)
かといって、成長を止めているわけではないのが早川の凄みだ。特に攻撃指標の成長は目覚ましく、データサイト『Sofascore』によると、1試合あたりのパス成功数は昨季の22.2本から34.4本、成功率も64%から78%に大きく増加。チームスタイルが保持型に舵を切った影響もあると思われるが、昨季から強みだったロングボールの成功数も6.9本から8.1本、成功率は37%から47%に伸びており、配球における幅広い局面で進化を見せているのは間違いない。
そうした積み重ねは日本代表スタッフの目にもしっかりと留まっている。J1百年構想リーグ第12節・柏戦(○1-0)の試合後、視察していた森保一監督に今季の早川のパフォーマンスについて問うと、「チームに安定感をもたらすプレー、チームの危機を救うプレーの両方ともで中心選手として存在感を発揮するプレーを見せてくれている」というGKとしての高い評価に続き、今季の早川が取り組んでいる“チャレンジ”(挑戦)への称賛が飛び出した。
「チームでやらなければいけないことをしっかりやりながらも、より攻撃にしても守備にしてもチャレンジしながら高みを目指している、自分のレベルアップができるようにというプレーの選択をしていると思った。ビルドアップのシーンだったり、守備のポジション取りにしても意識の高さがうかがえる」(森保監督)
そのチャレンジの一つが配球面の取り組みだ。早川は昨年11月、正GKの鈴木彩艶が負傷のため不在だった日本代表活動で国際Aマッチ2試合に出場し、2試合連続の無失点に抑えていたが、その2試合で浮かび上がったのがキックの課題だった。普段のJリーグでは高水準のキックを見せている早川だが、A代表のスピード感の中ではリスクヘッジを優先する場面が見られ、「自分のプレーはもっとできたなという率直な感触がある」という言葉も残していた。
早川によると、いまも「トライできるシーンはトライしたいし、やっていきたいけど、チームとして合わない部分では考えないといけない」とバランスを模索している最中だという。それでもこの柏戦では相手がマンツーマン志向のプレッシングをかけてきたこともあり、「スペースがある状態だったので、(鈴木)優磨くんに入れるのもそうだし、間が空いていればそこにゴロでつけるとか、使い分けの部分は余裕を持ってやれるようになってきた」と手応えを残したようだ。
そんな早川の地道な努力に森保監督は「世界の基準を持ちながらJリーグの中で何をやっていけるか、自チームの中で何をやっていけるかにトライしている。より難しいところを狙ったり、相手が嫌がる間合いを自分の中で掴みながらというプレーをしていると感じた」と目を見張る。早川自身も「代表でそういうところをいま求められているし、自分のプレーの幅として広げていくことが重要。それができるできないで自分が試合に出た時にみんなに信頼してもらってやれるのか、チームをバタつかせてしまうのかでだいぶ違うと思うし、プレースタイルやプレーの幅を広げていくことは大事かなと思う」と取り組みを続けていく構えだ。
加えて日本代表活動の際にはJリーグでチャレンジしている配球面だけでなく、欧州トップレベルの攻撃陣との対峙を通じて「シュートレンジの広さもそうだし、向こうはタイミングをずらしてシュートを打ってくる選手も多いので、いつ打たれてもいい状態を常に意識しておくこと。ポジショニングの前後の距離もそうだし、新しい発見ができているんじゃないかと思う」とシュートストップの成長にも尽力していた早川。急台頭してきたJリーグ最強の守護神は、抜群の安定感と世界基準の成長を両立させながら初のW杯に臨む。
(取材・文 竹内達也)
今季の鹿島は開幕12試合でわずか5失点という堅守が際立ち、無失点試合数は驚異の8試合。早川自身は「後ろの核の選手が崩れないことと、最後まで身体を張れることでこの失点数につながっている。FWの選手からちゃんと守備をするし、全員で守って全員で攻めるというのをチームとしてやれているから勝利につながっている」と謙虚に語るが、ペナルティエリア内シュートセーブ数77.8%(リーグトップ)という決定的な仕事がこの結果をたぐり寄せているのは明らかだ。
「何かをやろうとすると空回りしたり、何かに取り組むことに意識が向きすぎるとうまくいかないサイクルになってしまうので、自分で感じたものの中で『これならできる』とか『ちょっとずつできる範囲を広げていく』ということを意識している。特筆してこれというよりはチームのやり方の中で合わせる部分と、自分の武器をどうやって出すかを合わせながらやっていくことが大事かなと思っています」(早川)
かといって、成長を止めているわけではないのが早川の凄みだ。特に攻撃指標の成長は目覚ましく、データサイト『Sofascore』によると、1試合あたりのパス成功数は昨季の22.2本から34.4本、成功率も64%から78%に大きく増加。チームスタイルが保持型に舵を切った影響もあると思われるが、昨季から強みだったロングボールの成功数も6.9本から8.1本、成功率は37%から47%に伸びており、配球における幅広い局面で進化を見せているのは間違いない。
そうした積み重ねは日本代表スタッフの目にもしっかりと留まっている。J1百年構想リーグ第12節・柏戦(○1-0)の試合後、視察していた森保一監督に今季の早川のパフォーマンスについて問うと、「チームに安定感をもたらすプレー、チームの危機を救うプレーの両方ともで中心選手として存在感を発揮するプレーを見せてくれている」というGKとしての高い評価に続き、今季の早川が取り組んでいる“チャレンジ”(挑戦)への称賛が飛び出した。
「チームでやらなければいけないことをしっかりやりながらも、より攻撃にしても守備にしてもチャレンジしながら高みを目指している、自分のレベルアップができるようにというプレーの選択をしていると思った。ビルドアップのシーンだったり、守備のポジション取りにしても意識の高さがうかがえる」(森保監督)
そのチャレンジの一つが配球面の取り組みだ。早川は昨年11月、正GKの鈴木彩艶が負傷のため不在だった日本代表活動で国際Aマッチ2試合に出場し、2試合連続の無失点に抑えていたが、その2試合で浮かび上がったのがキックの課題だった。普段のJリーグでは高水準のキックを見せている早川だが、A代表のスピード感の中ではリスクヘッジを優先する場面が見られ、「自分のプレーはもっとできたなという率直な感触がある」という言葉も残していた。
早川によると、いまも「トライできるシーンはトライしたいし、やっていきたいけど、チームとして合わない部分では考えないといけない」とバランスを模索している最中だという。それでもこの柏戦では相手がマンツーマン志向のプレッシングをかけてきたこともあり、「スペースがある状態だったので、(鈴木)優磨くんに入れるのもそうだし、間が空いていればそこにゴロでつけるとか、使い分けの部分は余裕を持ってやれるようになってきた」と手応えを残したようだ。
そんな早川の地道な努力に森保監督は「世界の基準を持ちながらJリーグの中で何をやっていけるか、自チームの中で何をやっていけるかにトライしている。より難しいところを狙ったり、相手が嫌がる間合いを自分の中で掴みながらというプレーをしていると感じた」と目を見張る。早川自身も「代表でそういうところをいま求められているし、自分のプレーの幅として広げていくことが重要。それができるできないで自分が試合に出た時にみんなに信頼してもらってやれるのか、チームをバタつかせてしまうのかでだいぶ違うと思うし、プレースタイルやプレーの幅を広げていくことは大事かなと思う」と取り組みを続けていく構えだ。
加えて日本代表活動の際にはJリーグでチャレンジしている配球面だけでなく、欧州トップレベルの攻撃陣との対峙を通じて「シュートレンジの広さもそうだし、向こうはタイミングをずらしてシュートを打ってくる選手も多いので、いつ打たれてもいい状態を常に意識しておくこと。ポジショニングの前後の距離もそうだし、新しい発見ができているんじゃないかと思う」とシュートストップの成長にも尽力していた早川。急台頭してきたJリーグ最強の守護神は、抜群の安定感と世界基準の成長を両立させながら初のW杯に臨む。
(取材・文 竹内達也)