森保監督も称える世界基準への挑戦…独走鹿島GK早川友基は安定感&進化の両立でW杯へ「プレーの幅を広げていくことは大事」

森保監督も称える世界基準への挑戦…独走鹿島GK早川友基は安定感&進化の両立でW杯へ「プレーの幅を広げていくことは大事」